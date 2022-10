Vasca o doccia? Vantaggi e svantaggi delle due scelte

Vasca o doccia? Questo il dilemma principale quando si decide di ristrutturare il bagno di casa. Ciascuna delle due scelte porta infatti con sé una serie di vantaggi e di svantaggi, i quali devono essere accuratamente approfonditi prima della decisione finale. Vediamo tutto ciò che c'è da sapere.

Doccia, vantaggi e svantaggi

La doccia, rispetto alla vasca, presenta sicuramente una maggior praticità, permettendo di lavarsi velocemente. Questa è poi sicuramente più indicata se in casa ci sono persone anziane o con disabilità, la cui mobilità è ridotta. La doccia, che riesce ad adattarsi bene ad ogni ambiente, permette inoltre di risparmiare acqua rispetto alla vasca ed ha un costo di installazione minore.

Le docce di dimensioni troppo ridotte, tuttavia, limitano la libertà di movimento e non sono indicate per famiglie con bambini piccoli, risultando poco pratiche. Le porte del box, infine, possono richiedere una maggiore attenzione alla pulizia.

Vasca, vantaggi e svantaggi

La vasca permette di concedersi un bel bagno rilassante al termine di una lunga giornata di lavoro. Rispetto alla doccia è inoltre più pratica se in casa sono presenti bambini piccoli, per i quali il bagno diventa così un momento di relax e divertimento. La vasca, inoltre, presenta una maggior versatilità, in quanto può svolgere la funzione anche di doccia, potendo così essere utilizzata anche dagli anziani, soprattutto se installiamo un modello con sportello e seduta.

Altro aspetto positivo della vasca è quello di poter scegliere modelli, forme e dimensioni in base ai nostri gusti ed esigenze. Il limite, invece, è rappresentato da spazio e budget: per installare una vasca occorre infatti avere un bagno ampio ed investire un maggior budget. A questo deve essere aggiunto un maggior spreco di acqua necessario per riempire la vasca, cosa che non avviene invece con la doccia.