Allontanare i gechi dalla propria casa, i migliori rimedi naturali

I gechi sono animali molto diffusi nelle nostre città e totalmente innocui. Malgrado questo, tuttavia, può risultare non piacevole ritrovarseli all'interno della propria abitazione: vediamo quindi come allontanarli con rimedi naturali in modo da non recare danni alla loro salute.

Come riconoscere i gechi e le loro caratteristiche

I gechi, dall'aspetto simile alle lucertole, sono piccoli animali che non superano i 20 centimetri di lunghezza. Le loro zampe sono provviste di alcuni speciali cuscinetti capaci di aderire su ogni superficie liscia, compresi i soffitti delle case. Nel nostro Paese la maggior parte dei gechi ha un colore grigio e beige e presenta una pelle maculata: soltanto alcune specie originarie dei paesi tropicali hanno colori brillanti.

Questi animali si riproducono frequentemente: la femmina, per ogni accoppiamento, è infatti in grado di deporre 2-3 uova, le quali vengono depositate nelle intercapedini dei muri o sotto le piante e le pietre. In base alle temperature possono schiudere dopo 1-2 mesi. I gechi, inoltre, vedono benissimo al buio, sono abili cacciatori di insetti e la loro coda si rigenera se viene tagliata.

Come allontanare i gechi da casa

Un geco in casa non rappresenta un pericolo per la nostra salute. Tuttavia, se vogliamo tenere alla larga questi animali, possiamo sigillare eventuali crepe o fessure in cui potrebbero infilarsi per penetrare all'interno del nostro appartamento. I gechi sono predatori di insetti e, di conseguenza, sono attratti dall'eventuale presenza di ragni o zanzare: eliminando le loro prede con un pulizia costante, terremo quindi alla larga anche loro. Opportuno, inoltre, installare delle zanzariere alle finestre.

Se tali rimedi dovessero rivelarsi inefficaci, possiamo ricorrere all'utilizzo di alcuni prodotti naturali, totalmente innocui per la loro salute. Tra gli aromi poco amati dal geco ci sono gli spicchi d'aglio, che devono essere posizionati in prossimità dei punti in cui potrebbero entrare. Un'altra soluzione è quella a base di acqua e peperoncino: spruzzata su determinate aree rappresenta un antirepellente naturale che spinge il geco ad allontanarsi. Discorso analogo per il caffè, il pepe e le palline di naftalina, che, se distribuite all'ingresso di casa o nelle piante, allontanano efficacemente questi animali