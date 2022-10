Cambio di stagione, come avere un armadio sempre in ordine

Con l'estate ormai terminata e l'avvento dell'autunno, con le temperature destinate ad abbassarsi nei prossimi giorni, è giunto il momento di fare il famigerato cambio di stagione dell'armadio. Un'occasione da sfruttare per riorganizzare al meglio gli spazi attraverso i giusti accorgimenti.

L'organizzazione

Base di tutto è l'organizzione: evitare caos e confusione nell'armadio non è una missione impossibile, l'importante è procedere con ordine. Basta seguire quattro semplici passaggi:

svuotare l'armadio completamente;

dividere i capi di abbigliamento, le borse e gli accessori da conservare da quelli che devono invece essere sistemati nell'armadio;

scegliere gli abiti che non servono più perché inutili o vecchi;

sistemare i capi da conservare in scatoloni appositi.

La pulizia

L'armadio va pulito con cura prima di procedere con la sua organizzazione. Una volta svuotato dagli abiti che non sono più utili a causa del cambio di stagione, prima di riempirlo di nuovo bisogna igienizzarlo, meglio ancora se con ingredienti naturali come bicarbonato di sodio e limone. Una volta completata questa operazione, basterà ricordare di inserire qualche sacchetto profumato dopo la sistemazione dei nuovi capi di abbigliamento.

Gli strumenti indispensabili per fare ordine

Per fare ordine all'interno dell'armadio possiamo utilizzare alcuni accessori, come ad esempio l'ordinatore, utile se si vogliono mettere in bella vista alcuni capi che utilizziamo più spesso, o il modello a piani, ideale se si cerca omogeneità nell'armadio.

Ci sono poi le custodie per abiti, in grado di conferire ordine e pulizia in un solo colpo, senza dimenticare il loro ruolo fondamentale nella pulizia dei vari capi. Altre due soluzioni alternative sono i divisori, che mettono la parola fine al caos nei cassetti, e le scatole sotto-letto, che mettono al riparo dall'umidità.

Altre soluzioni ingegnose

Queste altre possibili soluzioni: