Come scegliere la lavastoviglie: dimensioni, programmi e funzioni extra

Elettrodomestico indispensabile all'interno della cucina è senza dubbio la lavastoviglie, che permette di avere piatti e posate pulite in tempi brevi senza fatica. Prima di procedere al suo acquisto, tuttavia, bisogna valutare con attenzione diversi fattori, in modo da essere sicuri di scegliere il modello che più fa al nostro caso.

Il modello adatto ad ogni cucina

La lavastoviglie può avere diverse dimensioni. Questi i modelli più diffusi:

standard : le dimensioni, di solito, sono 80x60x60 cm e possono ospitare fino a 14-16 coperti, adatti alle famiglie composte da 3-4 persone;

: le dimensioni, di solito, sono 80x60x60 cm e possono ospitare fino a 14-16 coperti, adatti alle famiglie composte da 3-4 persone; slim : utili se abbiamo poco spazio o per famiglie poco numerose, le dimensioni medie sono 80x45x60 cm e possono lavare fino a 8-10 coperti;

: utili se abbiamo poco spazio o per famiglie poco numerose, le dimensioni medie sono 80x45x60 cm e possono lavare fino a 8-10 coperti; compatte: a incasso o a libera installazione, questo tipo di lavastoviglie può essere posizionato anche su un piano di lavoro e lava fino a 4-6 coperti.

Lavastoviglie a incasso o a libera installazione?

Le lavastoviglie si suddividono essenzialmente in due modelli: a libera installazione e ad incasso. Le prime possono essere posizionate con facilità, mentre le seconde possono essere:

parzialmente integrate : sono inserite all'interno del mobile della cucina, ma con lo sportello e i comandi a vista;

: sono inserite all'interno del mobile della cucina, ma con lo sportello e i comandi a vista; a scomparsa: sono coperte da un pannello uguale alle ante della cucina e i comandi si trovano sul bordo superiore.

I programmi indispensabili

Una buona lavastoviglie deve avere alcuni programmi base: vediamo quali.

Programma standard

Questo programma, impiegato quando si hanno pentole e stoviglie particolarmente sporche, utilizza solitamente alte temperature e comprende anche il prelavaggio e l'asciugatura.

Programma baby care

Il ciclo baby care permette di rimuovere fino al 99,9% dei batteri ed è pensato per la salute dei bambini. Con questo tipo di programma si possono lavare non solo piatti e bicchieri, ma anche giocattoli ed accessori che devono essere sterilizzati.

Programma quotidiano

Indicato per i piatti mediamente sporchi, non ha il prelavaggio e il ciclo dura di meno, permettendo un notevole risparmio in bolletta.

Programma cristalli

Questo tipo di lavaggio prevede risciacqui a basse temperature, con le stoviglie che vengono poi asciugate delicatamente in modo da evitare la formazione di macchie.

Programma breve

Questo ciclo di lavaggio non dura più di 30 minuti ed è indicato nel caso in cui le stoviglie siano poco sporche.

Programma Eco

Il programma Eco, indicato per piatti e bicchieri mediamente sporchi, consente di utilizzare temperature più basse e meno quantità di acqua.

Programma mezzo carico

Molte lavastoviglie riescono a riconoscere il carico e misurano automaticamente il lavaggio adeguato alla quantità di stoviglie. Questo permette di ridurre notevolmente il consumo idrico ed energetico.

Programma silenzioso

Questo particolare tipo di programma permette di ridurre notevolmente i decibel emessi dalla lavastoviglie: una modalità che ne consente l'utilizzo anche di notte, quando le tariffe dell'energia sono più basse.

Partenza ritardata

Questa modalità consente di scegliere l'orario in cui far partire il ciclo di lavaggio, in modo da azionare la lavastoviglie anche quando siamo fuori casa.

Le caratteristiche extra

Le lavastoviglie possono inoltre essere dotate di alcune funzioni extra, tra cui: