Materasso, come scegliere quello giusto: la guida completa

La qualità del sonno è fondamentale per affrontare con la giusta energia le giornate. Per questo motivo, quando si procede all'acquisto di un materasso, bisogna valutare con attenzione una serie di fattori, assicurandoci di fare la scelta più adatta alle nostre esigenze. Tra i parametri di cui tenere conto i principali sono la rigidità, le misure, il materiale e la posizione in cui si dorme.

Posizione nel sonno

La posizione in cui si dorme non deve essere trascurata al momento dell'acquisto del materasso:

supini : in questo caso, dato che la colonna vertebrale ha bisogno di un sostegno mirato, è perfetto il materasso rigido;

: in questo caso, dato che la colonna vertebrale ha bisogno di un sostegno mirato, è perfetto il materasso rigido; su un fianco : se si dorme su un fianco, la spalla deve poter "sprofondare" nel materasso per evitare dolori al risveglio. Meglio quindi optare un modello con rigidità media;

: se si dorme su un fianco, la spalla deve poter "sprofondare" nel materasso per evitare dolori al risveglio. Meglio quindi optare un modello con rigidità media; a pancia in giù: in questo caso il materasso deve essere sufficientemente rigido. L'ideale è quello a molle o in lattice.

Rigidità del materasso

Tenendo conto del proprio peso bisogna scegliere il giusto grado di rigidità del materasso:

H1 : è molto morbido e può essere adatto per chi ha una corporatura esile;

: è molto morbido e può essere adatto per chi ha una corporatura esile; H2 : ha una rigidità media e si adatta ad un peso che va dai 60 agli 80 kg;

: ha una rigidità media e si adatta ad un peso che va dai 60 agli 80 kg; H3: è molto rigido e quindi perfetto per chi ha una corporatura massiccia.

In commercio esistono poi anche materassi con fasce differenziate in base alle diverse parti del corpo. Negli ultimi anni, inoltre, sono apparsi modelli matrimoniali con rigidità diversa da una parte all'altra per permettere alla coppia il giusto compromesso.

Misure dei materassi

Per quanto riguarda lo spessore di un materasso, questo deve andare dai 22 ai 26 cm. Un materasso troppo sottile può infatti risultare scomodo e causare dolori muscolari, mentre un modello eccessivamente alto non sempre risulta comodo. Essenziale è che riesca a sorreggere in maniera corretta il corpo assicurando la giusta postura.

Il materasso deve inoltre permettere di distendere le braccia e le gambe senza andare oltre il bordo. In generale le misure sono standard e in commercio si possono trovare:

materassi a una piazza : il classico materasso singolo, che ha una larghezza di 80-90 cm per una lunghezza di 190-200 cm;

: il classico materasso singolo, che ha una larghezza di 80-90 cm per una lunghezza di 190-200 cm; materassi a due piazze : il modello matrimoniale ha una larghezza di 160/170 cm e una lunghezza di 190/200 cm;

: il modello matrimoniale ha una larghezza di 160/170 cm e una lunghezza di 190/200 cm; materasso a una piazza e mezza : ideale per una sola persona, offre più spazio rispetto al modello singolo e quindi un comfort maggiore. Misura 120 cm in larghezza e circa 190 cm in lunghezza;

: ideale per una sola persona, offre più spazio rispetto al modello singolo e quindi un comfort maggiore. Misura 120 cm in larghezza e circa 190 cm in lunghezza; materasso alla francese : meno diffuso, è leggermente più grande di quello a una piazza e mezzo, misurando circa 140 cm di larghezza e 190 cm di lunghezza. Può ospitare comodamente due persone;

: meno diffuso, è leggermente più grande di quello a una piazza e mezzo, misurando circa 140 cm di larghezza e 190 cm di lunghezza. Può ospitare comodamente due persone; materassi su misura: sono realizzati per chi ha determinate necessità.

Materiale

I materassi possono essere realizzati con diversi materiali, ciascuno dei quali presenta pro e contro.

Materasso in lattice

Ricavato dalla pianta della gomma, il lattice è un materiale naturale e flessibile che si adatta al corpo distribuendo uniformemente la pressione. Questo tipo di materasso è particolarmente indicato per chi si muove molto nel sonno, poiché il lattice ne assorbe velocemente i movimenti. Consigliati anche per le persone che soffrono di allergie e asma.

Memory foam

I materassi in memory foam tendono a trattenere maggiormente il calore del corpo, ma, di contro, hanno bisogno di essere arieggiati quotidianamente per far assorbire l'umidità. Il materiale flessibile garantisce un buon livello di comfort, anche se si adatta alla forma del corpo meno velocemente rispetto a quello in lattice.

Materasso a molle

Il modello tradizionale è formato da molle che conferiscono al materasso elasticità e solidità. I più diffusi sono quelli con molle "insacchettate", ovvero inserite singolarmente in un sacchettino di tessuto per evitare che sfreghino tra di loro. Si adattano efficacemente alla pressione del corpo e vanno bene per tutti i pesi.

Memory gel

I materassi di questo tipo, formati da uno strato centrale in memory foam e due esterni in polygel, sono adatti per chi soffre di problemi di circolazione. Il polygel, schiuma fredda sotto forma di gel, è in grado di mantenere costante la temperatura della lastra senza mai superare la temperatura corporea. Oltre a dare benefici durante la stagione calda, facilita l'ossigenazione dei tessuti.