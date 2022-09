Frigorifero, come conservare il cibo evitando sprechi

Tra gli elettrodomestici indispensabili all'interno di un appartamento c'è ovviamente il frigorifero, grazie al quale è possibile conservare a lungo gli alimenti. Per mantenerne intatte le proprietà evitando che vadano a male, è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti. Vediamo quali.

La temperatura

Per essere conservato al meglio, il cibo deve essere mantenuto alla giusta temperatura, che deve aggirarsi sui 4 gradi nelle zone più fredde del frigorifero arrivando ai 6 nella porta laterale. Per far sì che questa si mantenga costante nel corso dell'anno dobbiamo ridurre i gradi in estate e aumentarli in inverno.

Come conservare il cibo nel frigorifero

Il frigorifero non deve mai essere sovraccaricato di prodotti, i quali devono essere conservati all'interno di contenitori, preferibilmente di vetro ed ermetici, per evitare la contaminazione. All'interno del frigo, inoltre, non dobbiamo mai inserire cibo caldo, in quanto così facendo si rischiano sbalzi di temperatura.

Ecco come sistemare gli alimenti nel frigorifero: