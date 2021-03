Scarpe, come disinfettarle efficacemente: la guida

Per mantenere un ambiente sano all'interno della propria abitazione è opportuno prestare attenzione alla pulizia delle scarpe. Queste, infatti, sono potenzialmente nocive, in quanto trasportano in casa germi e batteri provenienti dall'esterno. Ecco i nostri suggerimenti per disinfettarle senza rovinarle.

Come disinfettare le scarpe

Le scarpe andrebbero tolte appena entrati in casa. Per eliminare germi e batteri occorre poi disinfettarle: sono possibili diversi modi per farlo.

Spray antibatterico

Lo spray antibatterico permette di eliminare germi e batteri rapidamente. Basta spruzzarlo direttamente sulla suola ed attendere poi qualche minuto prima di indossarle nuovamente.

Lampada ultravioletta

La lampada ultravioletta genera radiazioni UV-C che permettono di rimuovere batteri, virus, funghi e cattivi odori. Questa deve essere inserita all'interno della scarpa: dopo un quarto d'ora ogni residuo potenzialmente nocivo sarà eliminato.

Acqua e candeggina

Un metodo alternativo alle lampade e agli spray è una soluzione a base di acqua e candeggina. Basta passare un panno inumidito con la soluzione sia all'interno che sotto la suola della scarpa per avere una completa igienizzazione.

Alcol denaturato

L'alcol denaturato elimina batteri e germi: basterà quindi immergere le scarpe all'interno di una vaschetta contenente un composto formato da acqua e alcol per avere un risultato garantito. Nel caso in cui le calzature siano realizzate con materiali delicati, possiamo utilizzare semplicemente un panno imbevuto di alcool.

Oli essenziali

Se vogliamo disinfettare le scarpe con prodotti naturali possiamo utilizzare gli oli essenziali. Quelli di eucalipto, menta peperita, bergamotto o timo hanno proprietà battericide e fungicide, perfette per sterilizzare ed eliminare i cattivi odori conferendo un piacevole profumo alle sneakers.

Come lavare le scarpe

Ecco i suggerimenti per lavare efficamente le scarpe senza rovinarle: