Materasso, come eliminare gli acari: i migliori rimedi naturali

Avere un materasso in buone condizioni è fondamentale per assicurarsi un sonno salutare e ristoratore. Talvolta, però, questo può essere infestato dagli acari, aracnidi invisibili a occhio nudo e dannosi per il nostro benessere, dato che si nutrono della pelle umana causando delle allergie. Spesso, inoltre, causano problemi all'apparato respiratorio, in quanto sono associati a molte intolleranze alla polvere.

I consigli per avere un materasso pulito

Per evitare la formazione di acari sul materasso è opportuno rispettare i seguenti accorgimenti:

areare la stanza il più possibile dopo che ci si è svegliati;

aspirare con grande cura e regolarmente il materasso;

usare materassi e cuscini sfoderabili per un migliore lavaggio;

sfruttare la luce del sole che infastidisce gli acari;

effettuare lavaggi ad alte temperature.

Disinfettanti naturali

Gli acari possono essere eliminati utilizzando dei disinfettanti naturali. Vediamo quali sono quelli maggiormente efficaci.