Eliminare le blatte in casa, i migliori rimedi naturali

Le soluzioni più efficaci per allontanare questi fastidiosi insetti potenzialmente pericolosi per la nostra salute

Un inconveniente particolarmente sgradevole con cui talvolta dobbiamo ritrovarci a fare i conti all'interno della propria casa è rappresentato dalla presenza delle blatte. Questi insetti, che possono trasmettere malattie e contaminare il cibo, escono allo scoperto soprattutto nelle ore notturne ed amano rifiugiarsi in posti quali:

mobili di legno, in particolare nelle fessure;

tubi di scarico della cucina;

tubi del bagno;

impianti a gas;

sotto gli elettrodomestici come frigorifero e forno;

contenitore della spazzatura.

Per evitare che le blatte invadano la nostra casa, occorre pulire con cura la cucina e il bagno, rimuovendo dai pavimenti ogni residuo di cibo e capelli.

Eliminare le blatte con metodi naturali

La soluzione più rapida per sbarazzarci della presenza di questi insetti è costituita dall'utilizzo di insetticidi, prodotti però tossici che possono causare problemi di salute nei più piccoli e negli animali domestici. Per questo motivo è preferibile ricorrere a rimedi naturali come: