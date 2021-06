Eliminare la muffa dagli arredi da giardino, le migliori soluzioni naturali

Vediamo come far tornare i mobili da esterno al loro originario splendore

La muffa può diffondersi non soltanto all'interno della casa, ma anche negli spazi esterni come il giardino, i cui arredi possono quindi rovinarsi. Questo inconveniente può essere risolto in maniera rapida attraverso alcuni semplici rimedi naturali: vediamo quali.

L'importanza della prevenzione

Per evitare che gli arredi possano danneggiarsi è fondamentale la prevenzione. Quando i mobili non vengono utilizzati occorre quindi metterli in un luogo che non sia buio, caldo e umido, condizioni che favoriscono la proliferazione della muffa, dannosa per la salute dell'organismo.

Rimuovere la muffa dagli arredi esterni di legno

I detersivi sono nocivi per il legno ed è quindi preferibili optare su prodotti naturali. Questi gli ingredienti perfetti per realizzarli in casa:

mezza tazza di ammoniaca;

una tazza di aceto;

mezza tazza di bicarbonato di sodio;

un litro e mezzo d'acqua.

Nel liquido vanno mescolati e diluiti tutti questi elementi, poi basterà utilizzare un panno morbido oppure una spugna non abrasiva. L'aceto bianco, inoltre, può tornare utile per eliminare le tracce più resistenti di muffa.

Gli arredi da esterno in vimini

Nel caso in cui i mobili da giardino siano in vimini possiamo seguire lo stesso procedimento. La spugna e il panno, in questo caso, possono risultare insufficienti per raggiungere gli angoli più difficili e ostinati, ma si rimedia facilmente con un tubo d'acqua dal getto molto potente.

Le superfici in metallo e i cuscini

Per rimuovere la muffa dalle superfici in metallo non si deve far altro che usare un detergente neutro, per poi strofinare con cautela per non rovinare queste parti del mobile. Le macchie possono poi aggredire anche i cuscini che di solito completano l'arredo: andrebbero quindi puliti con un po' di candeggina (una tazza insieme a un litro d'acqua) per eliminare qualsiasi residuo e non mettere a rischio la salute delle persone che poi li useranno.