Gli errori da non commettere quando si fa la lavatrice

Talvolta, quando facciamo la lavatrice, commettiamo alcuni errori che rischiano di rovinare i capi. Vediamo quali sono quelli più comuni così da evitare di commetterli e gettare vie maglie, camicie e pantaloni.

Gli errori da non commettere

Usare troppo detersivo

Aggiungere più detersivo del dovuto non permetterà un miglior lavaggio dei vestiti, anzi: il rischio è quello di avere abiti rigidi, con macchie bianche e residui di bolle.

Caricare troppo il cestello

Mai caricare il cestello oltre le indicazioni del produttore: caricare troppo significherà avere panni con residui di sporco e danneggiati.

Non fare manutenzione

La guarnizione va pulita 4/5 volte l'anno. Va pulito almeno un paio di volte l'anno anche il tubo di scarico.

Non posizionare bene la lavatrice

Una lavatrice deve sempre essere posizionata su una superficie piana e deve stare a livello. In tal caso possono essere utili dei pezzi di legno o plastica per metterla in piano.

Non controllare le etichette degli abiti

Bisogna sempre controllare le etichette dei vestiti e seguire le istruzioni del produttore per il corretto lavaggio.

Strofinare i vestiti da smacchiare

In caso di macchie ostinate, è necessario smacchiare i vestiti ma mai strofinarli con troppa forza. Questa operazione, infatti, finirà per danneggiare le fibre.

Non chiudere le cerniere

Le zip aperte possono impigliarsi in altri vestiti, danneggiandoli irreversibilmente.