Come pulire i tappeti alla perfezione, i consigli utili

I tappeti contribuiscono a dare un aspetto elegante al proprio appartamento. Questi, tuttavia, devono essere puliti ed igienizzati con regolarità: vediamo come fare.

Il materiale

Per un tappeto igienizzato e pulito sono sufficienti questi ingredienti:

aceto di vino bianco;

sale grosso;

amido di mais;

bicarbonato.

Usati singolarmente o mischiati, questi prodotti ti permettono di igienizzare e smacchiare i tuoi tappeti. Li puoi utilizzare ogni volta che vuoi, in quanto sono naturali e non aggressivi.

Il procedimento

Innanzitutto rivolta il tappeto sottosopra e passa l'aspirapolvere sul retro, per eliminare terra, polvere e briciole. Gira di nuovo e spolvera con del bicarbonato, lasciando agire e rimuovendo in un secondo momento con l'aspirapolvere. Per lavare in modo più profondo, mescola 2 bicchieri di aceto bianco e tre cucchiai di bicarbonato in un litro d'acqua e distribuisci il prodotto con uno spruzzino. Spazzola delicatamente e aspetta che i tessuti si asciughino in modo naturale.

Se possiedi dei tappeti piccoli puoi anche lavarli a mano o in lavatrice, con un detersivo delicato ed ecologico. Utilizza il sapone di Marsiglia, versalo in un flacone con circa 5 litri di acqua, una tazza di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale del profumo che preferisci. Mescola bene e poi utilizzalo come un normale detersivo per lavatrice. Non solo: nella vaschetta dell'ammorbidente versa mezzo bicchiere di aceto. In questo modo i tappeti saranno puliti, morbidi e profumati a lungo.