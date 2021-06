Pulizie domestiche: come rendere splendenti pavimenti e specchi con l'aceto

Questo prodotto naturale, grazie alle sue proprietà, può essere utilizzato per far tornare come nuova la propria casa

Un valido aiuto nella pulizia della casa può venire dall'aceto bianco. Questo, infatti, può essere utilizzato non soltanto per condire i piatti, ma anche per far tornare splendenti pavimenti, specchi ed elettrodomestici: basta usarne poche gocce per avere un risultato ottimale.

Aceto bianco, le caratteristiche

L'aceto bianco è ricco di proprietà utili nelle pulizie domestiche. È infatti anticalcare, smacchiatore e detergente e basta applicarlo sulle superfici diluito con un po' di acqua per avere un perfetto risultato. Il suo odore, tipicamente pungente, può inoltre essere reso più delicato diluendo qualche goccia di olio essenziale.

Bucato fresco e profumato con l'aceto

L'aceto può essere impiegato anche per fare il bucato: in questo caso è sufficiente aggiungerne qualche cucchiaio al detersivo per avere lenzuola morbide e profumate. In caso di macchie particolarmente resistenti, possiamo lasciare il capo in ammollo in acqua e aceto per qualche minuto prima del lavaggio.

Pavimenti che splendono grazie all'aceto

Nella pulizia dei pavimenti possiamo aggiungere un bicchiere di aceto all'interno del secchio in cui c'è già il detergente. L'aceto non deve però mai essere utilizzato sui pavimenti in marmo e parquet.

Specchi senza aloni

Utilizzando 150 ml di aceto e 250 ml di acqua distillata si otterrà un prodotto da versare in uno spruzzino, così da avere vetri come nuovi. Questo detergente, inoltre, è ecologico al 100%, rispettando quindi totalmente l'ambiente. Per cancellare ogni traccia di alone non si dovrà fare altro che usare poi un panno di cotone.

Forno e frigo come nuovi

Nella pulizia di elettrodomesitici come forno e frigo possiamo utilizzare una soluzione composta da 250 ml di aceto bianco e 250 ml di acqua distillata per circa cinque minuti, prima di risciacquare con l'acqua e asciugare con un panno di cotone.

Vita dura per il calcare

L'aceto, come detto, è un ottimo anticalcare. Per eliminare le incrostazioni dalle pentole e dalle stoviglie possiamo quindi utilizzare l'aceto bianco puro: dopo aver messo una pentola a bollire e aggiunto l'aceto, con una spazzola per piatti si potrà rimuovere qualsiasi residuo.

Prendersi cura di sanitari e rubinetti

Per pulire il water è sufficiente versare un po' di aceto di vino puro e lasciare agire per almeno un quarto d'ora, strofinando con lo scopino per cancellare qualsiasi residuo di incrostazione.

L'aceto è poi perfetto anche per il calcare che si forma sui rubinetti, le piastrelle ed il box doccia. Grazie ad uno spruzzino e ad un detergente con 200 ml di aceto e 300 ml di acqua distillata, le superfici splenderanno come nuove.

Mai più scarichi intasati

Lo scarico intasato è l'incubo di chiunque: l'acqua non scende più alla stessa velocità e tende ad accumularsi di continuo. Usando però un bicchiere di sale, un bicchiere di bicarbonato di sodio e due bicchieri di aceto bianco, si sgorgherà facilmente il tutto versando abbondante acqua bollente.