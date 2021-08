Pulire la casa vacanze, i consigli utili

L'estate sta ormai giungendo al termine e per molti è ormai tempo di tornare in città

L'estate, purtroppo, sta ormai giungendo al termine e per molti di noi è tempo di rientrare a lavoro. Chi ha trascorso qualche giorno di relax nella propria casa vacanze deve ora occuparsi della sua pulizia prima del rientro in città. Vediamo qualche consiglio per procedere a questa operazione nel miglior modo possibile.

Lasciare in ordine il soggiorno

Il soggiorno è la stanza in cui trascorriamo maggior tempo e richiede quindi una particolare cura. Se si possiede una libreria, è consigliabile svuotarla per non far impolverare libri e riviste. Discorso analogo vale per i soprammobili, che possono essere sistemati all'interno dei mobili.

Il divano, per il periodo in cui rimane inutilizzato, può essere protetto con vecchie lenzuola, mentre le federe dei cuscini, una volta lavate, possono essere riposte all'interno di una scatola.

Gli oggetti voluminosi, come ad esempio lampade e televisori, devono essere ricoperti con sacchetti o teli. Per quanto riguarda la tv, inoltre, è importante togliere la presa elettrica per evitare danni in caso di fulmini e temporali.

Sistemare la camera da letto

La pulizia della camera da letto deve essere eseguita un paio di giorni prima della partenza, liberandola da tutti quegli oggetti che porteremo con noi in città. Le lenzuola devono essere tolte ed il materasso va protetto con una copertura lavabile in modo da evitare la formazione di muffe o polvere.

Oltre a togliere stampe e quadri dalle pareti, dobbiamo rimuovere tutti gli oggetti presenti sulle mensole e pulire le superfici, senza dimenticarci ovviamente dell'armadio. Se abbiamo deciso di lasciare vestiti o biancheria, è preferibile conservarli in buste di plastica per impedire che s'impolverino o in un sacchetto di cotone, che facilita l'assorbimento dell'umidità. Infine, le ante dell'armadio o i cassetti del comò devono essere lasciati aperti per prevenire la formazione della muffa.

Pulire la cucina

In cucina è fondamentale lavare prima di partire piatti, bicchieri e stoviglie, da sistemare poi in maniera ordinata su mensole o all'interno di credenze pulite e disinfettate. Importante non lasciare confezioni di cibo aperte, in quanto potrebbero attrarre insetti.

Il frigorifero, una volta svuotato, deve essere pulito con cura. Prodotti naturali come l'aceto e il bicarbonato sono efficaci per disinfettare e rimuovere gli odori. Una volta terminata la pulizia è necessario lasciare gli sportelli aperti per evitare che si formino le muffe. Lo stesso vale per il forno e il piano cottura, da cui deve essere rimosso il grasso.

Prima di lasciare la casa vacanza dobbiamo ricordare di buttare la spazzatura e lavare la pattumiera. Infine, non dobbiamo dimenticare di chiudere il gas e l'acqua.

Disinfettare e pulire il bagno

Umidità e muffa possono attaccare il bagno e creare una serie di problemi che, se tralasciati, possono diventare difficili da risolvere e soprattutto dispendiosi. Per questo motivo, prima di lasciare la casa vacanza, dobbiamo pulire e igienizzare la stanza. Le mensole e le nicchie vanno liberate da bagnoschiuma, shampoo e creme ed è meglio lasciare solo prodotti sigillati all'interno del mobiletto.

La vasca e la doccia, invece, devono essere lavati e asciugati con prodotti adatti. Dobbiamo poi accertarci che asciugamani e accappatoi siano ben asciutti prima di riporli all'interno dei mobiletti, in modo da evitare la formazione della muffa.

Sistemare il giardino

Mobili ed arredi posizionati in giardino devono essere riposti all'interno degli armadi oppure coperti con appositi teli così da porli al riparo dalle intemperie. Lo stesso vale per il barbecue, che, prima di essere coperto, deve essere pulito e messo in un luogo protetto.

Per partire in tutta tranquillità è infine necessario accertarsi che il sistema d'allarme e di irrigazione del giardino siano indipendenti dall'interruttore generale, che verrà spento poco prima di partire per ridurre al minimo i consumi.