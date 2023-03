Pulizie di primavera, la guida stanza per stanza

È ufficialmente iniziata la primavera e, come vuole la tradizione, è arrivato il momento di fare le pulizie in casa per rinnovare l'aspetto del nostro appartamento. Un vero e proprio lavoro da organizzare con cura, stilando un preciso programma da rispettare per ogni stanza. Vediamo tutti i consigli utili.

Priorità, tempistiche e prodotti specifici

Per prima cosa occorre fare un elenco delle cose da fare, stabilendo una lista di priorità e procedendo una stanza alla volta, in modo da iniziare e finire un ambiente in una singola giornata. Importante anche darsi delle tempistiche, così da sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Chiaramente, più il livello di sporco è alto maggiore sarà il tempo che occorrerà.

Per avere un risultato ottimale è inoltre fondamentale utilizzare strumenti e prodotti che rispettino le diverse superfici. Nel caso di aspirapolvere e lavapavimenti, i vari accessori devono essere quindi adatti ai differenti materiali. Discorso analogo per le spugne: quelle abrasive, infatti, non devono essere utilizzate su superfici delicate. Sui mobili, invece, si consiglia di utilizzare i panni in microfibra.

Cucina

Per prima cosa dobbiamo lavare le tende in lavatrice. Per i vetri occorre invece usare panni specifici o semplicemente vecchi giornali: l'importante è svolgere questa operazione quando non si ha il sole diretto, in modo da non lasciare antiestetici aloni. Infissi, profili e guarnizioni devono essere puliti con un panno umido e prodotti non aggressivi. Per rimuovere polvere e batteri dalle tapparelle possiamo invece utilizzare il vapore.

Una volta svuotati i pensili, possiamo pulire le superfici con un composto a base di acqua e aceto. Prima di rimettere all'interno il cibo e gli oggetti dobbiamo ricordare di asciugare per bene. A questo punto si può passare a pulire il frigorifero con acqua e aceto dopo averlo svuotato. Infine, dobbiamo dedicarci al forno con una miscela di acqua calda, bicarbonato, sapone di Marsiglia e olio essenziale di limone.

Bagno

Per prima cosa, come in cucina, dobbiamo smontare la tenda e lavare i vetri. Dobbiamo poi svuotare tutti i piani, lo specchio e i cassetti e pulire le superfici con acqua calda e qualche goccia di detersivo. Per rendere il bagno davvero brillante non bisogna inoltre dimenticarsi delle piastrelle, del box doccia e del calorifero. Per pulire i punti difficili possiamo utilizzare uno spazzolino da denti vecchio e una soluzione composta da acqua e bicarbonato.

Soggiorno

Anche in soggiorno i vetri e le tende hanno la priorità, dopo di che dobbiamo dedicarci alla libreria. In questo caso dobbiamo svuotarla, fare una selezione di ciò che vogliamo tenere e pulire le superfici con un panno in microfibra. Quando abbiamo asciugato tutto, potremo rimettere i libri al suo interno.

Altro elemento importante è il divano: se questo è foderato dobbiamo semplicemente togliere il rivestimento e lavarlo in lavatrice, mentre con l'aspirapolvere eliminiamo la polvere dalla struttura. Se il divano non è sfoderabile, possiamo utilizzare la scopa a vapore o procedere con la pulizia a secco. È necessario spargere il bicarbonato sulla superficie, lasciarlo agire per un paio di ore e poi rimuoverlo con l'aspirapolvere.

Camera da letto

Tende e pulizia delle finestre hanno la priorità anche in camera da letto, successivamente dovremo procedere con gli armadi effettuando il tradizionale cambio di stagione. Questa può essere una buona occasione per fare decluttering, ovvero liberarsi degli abiti non più utilizzati. Anche i materassi devono essere puliti da entrambi i lati: in questo caso utilizziamo un apparecchio specifico o, in alternativa, cospargiamo la superficie con il bicarbonato lasciando agire per un paio di ore per poi passare l'aspirapolvere.