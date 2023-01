Tea tree oil, come usarlo in casa per pulire e igienizzare l'ambiente

Il tea tree oil è un olio essenziale ricco di proprietà benefiche ed utilizzato spesso come rimedio naturale per tosse, mal di testa e problemi della pelle. Grazie al suo potere antibatterico, tuttavia, può essere usato anche in casa nelle pulizie. Vediamo qualche consiglio.

Tea tree oil nel bucato

Il tea tree oil è capace di disinfettare qualsiasi cosa e può essere quindi utilizzato per eliminare germi e batteri dai vestiti. Per igienizzare e deodorare il bucato basta aggiungere l'olio al detersivo.

Detergente con tea tree oil

Il tea tree oil si può usare per pulire e lavare ogni parte della propria casa. In mezzo litro di acqua calda basta aggiungere 10 gocce di tea tree oil insieme a due cucchiai di aceto bianco. Per renderlo più profumato, basta aggiungere 5 gocce di olio essenziale di limone. Per detergere marmo e granito, sostituire l'aceto con il bicarbonato.

Tea tree oil anti-muffa

In inverno molti di noi devono purtroppo fare i conti con la comparsa della muffa in casa. Il tea tree oil può essere utilizzato per prevenirne la formazione o per eliminarla. In questo caso possiamo mettere un cucchiaino di tea tree oil in acqua calda, mettere la miscela in uno spruzzino e vaporizzare sulle parti annerite. A questo punto possiamo rimuovere la muffa con una spugna.

Potere deodorante

Grazie alle sue proprietà anti-odori, il tea tree oil permette di eliminare gli odori sgradevoli dalla casa. Basta spruzzare una soluzione a base di mezzo bicchiere di aceto di vino bianco, mezzo di vodka, 10 gocce di tea tree oil e 10 di un altro olio profumato a scelta.

Tea tree oil anticalcare

Il tea tree oil può rimuovere facilmente il calcare dai rubinetti del bagno e dalla cucina. Basta mescolare 15 gocce di tea tree oil con aceto bianco, bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia, tutti in parti uguali, e spruzzare il composto sulle zone da trattare, lasciar agire e risciacquare.

Purificare l'aria

Per purificare l'aria e renderla più pulita, soprattutto se in casa ci sono soggetti fragili, basta mettere nell'umidificatore 5 gocce di tea tree oil, insieme a 5 di lavanda o eucalipto.

Spazzolino pulito

Il tea tree oil può essere usato per igienizzare lo spazzolino da denti: basta immergerlo in un bicchiere con acqua calda e 10 gocce di tea tree oil.

Disinfettare attrezzatura sportiva

Il tea tree oil può disinfettare l'attrezzatura sportiva, dai pesi al tappetino da yoga: basta mettere 10 gocce di tea tree oil con 10 di lavanda in mezzo litro di acqua calda, con cui poi pulire gli attrezzi sportivi.