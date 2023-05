Spaccio di eroina in zona stazione a Pontedera: un arresto

La Polizia di Pontedera ha arrestato un uomo ritenuto essere uno spacciatore di eroina, coinvolto nei giorni scorsi nell'overdose di un tossicodipendente 39enne, malore avuto per una partita di droga detta thailandese potenzialmente letale. Secondo gli agenti, il soggetto finito in manette è lo spacciatore 'originale' di quella sostanza.

L'uomo in questione, sospettato, è stato sottoposto a servizi di osservazione nella zona della stazione ferroviaria. E' qua che la sua attività, spiegano gli inquirenti, è stata di nuovo notata: ha preso contatto con un altro giovane tossicodipendente, prima arrivando in bici e parlando brevemente con lui, probabilmente la trattativa sul prezzo; poi si è allontanato un momento, per infine scambiare qualcosa con il giovane cliente. Gli agenti, appostati, sono subito intervenuti ed hanno fermato i due. Alla perquisizione personale nei pantaloni del tossicodipendente è stata trovata la dose di eroina, appena comprata per 33 euro.

Il sospettato è stato quindi arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo gli adempimenti di rito e la sottoposizione a rilievi foto-dattiloscopici, è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza. Il giorno seguente è stato condotto al Tribunale di Pisa per il giudizio direttissimo in cui l’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.