Bonus tende da sole 2022: requisiti e informazioni utili

Con l'arrivo della bella stagione diventa fondamentale munire balconi e terrazzi di apposite tende da sole. Sul mercato ne esistono diversi modelli, ciascuno dei quali adatto a soddisfare specifiche esigenze. Per risparmiare sulle spese, è possibile utilizzare il Bonus tende da sole 2022, usufruibile fino al prossimo 31 dicembre. Vediamo come funziona.

Cos'è e come ottenere il bonus tende da sole

Il bonus tende da sole può essere sfruttato da coloro che decidono di acquistare e di mettere in posa opere di schermatura e assicura una detrazione del 50% su una spesa massima di 60.000 euro su singola abitazione: ciò significa che si può usufruire della detrazione su più immobili anche se fanno capo allo stesso proprietario. Altro limite da non superare è il costo massimo al metro quadrato, fissato a 230 euro/mq per ogni tenda.

Per ottenere l'agevolazione fiscale si può scegliere fra tre differenti opzioni:

sconto diretto in fattura;

cessione del credito d'imposta ad un soggetto terzo per il bonus tende da sole;

detrazione IRPEF con la restituzione del 50% della spesa in 10 anni con una rata di pari importo ogni anno.

Oltre a questa agevolazione, c'è anche il Bonus tende da sole 110 con il quale si ottiene una detrazione del 110% se i lavori che si effettuano rientrano in quelli del Superbonus 110% per la riqualificazione energetica, pensati per rendere l'immobile sostenibile.

Le tende rientrano nel bonus

In commercio esistono differenti tipologie di tende e schermature solari. Queste quelle che rientrano nel bonus:

alla veneziana;

verticali;

a rullo;

esterne a bracci pieghevoli o rotanti;

ombreggianti per lucernari e finestre da tetto.

Le tende devono avere poi ulteriori requisiti per rientrare nella detrazione. Nello specifico devono:

avere il marchio CE;

assicurare la protezione di superfici vetrate;

essere installate all'interno e all'esterno della superficie vetrata;

essere mobili;

rispettare le norme in materia di sicurezza ed efficienza energetica;

non essere montate o smontate liberamente dall'utente;

avere un orientamento a sud, est, ovest, sud-est, sud-ovest per quel che riguarda i sistemi schermanti, mentre per le imposte e le tapparelle, è possibile chiedere il bonus anche se sono esposte a nord;

avere, in caso di sostituzione, una resistenza termica superiore a quella precedente per avere un ulteriore risparmio energetico;

rispettare le norme locali relative all'urbanistica, all'edilizia, all'efficienza energetica e di sicurezza.

Montare le tende implica anche delle spese extra. Alcune di esse possono far parte dell'agevolazione, tra cui:

smontaggio e dismissione di sistemi analoghi già esistenti;

fornitura e messa in opera di schermature solari o chiusure oscuranti;

fornitura e messa in posa di meccanismi automatici per il controllo delle schermature;

assistenza professionale sulla produzione della documentazione tecnica necessaria, sulla direzione dei lavori ecc.;

opere provvisionali e accessorie.

Chi può richiedere il bonus tende

Per richiedere il bonus tende bisogna:

essere proprietari dell'immobile (sono considerati proprietari i familiari come il coniuge e i parenti fino al terzo grado);

essere proprietari di parti comuni all'interno di condomini o edifici residenziali;

oossedere un diritto reale sulle unità immobiliari che vanno a costituire l'edificio.

I documenti da avere per il bonus tende e modalità di presentazione

La domanda per ottenere la detrazione fiscale deve essere presentata online sul sito dell'ENEA inviandola entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere. Questi i documenti da presentare: