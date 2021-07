Casa vacanza, come ridurre i costi in bolletta

Avere una seconda casa al mare o in montagna permette di trascorrere in completo relax le vacanze estive. Queste abitazioni, malgrado i consumi ridotti, sono però soggette ad elevate spese, in particolar modo dopo la riforma tariffaria del 2017, che ha incrementato i costi relativi alle seconde case utilizzate soltanto in determinati mesi.

Gli oneri della bolletta della luce sulla seconda casa

Mentre per la prima abitazione in cui si è residenti in bolletta vengono registrati i consumi e la tariffa viene espressa in €/kWh, per la fornitura della seconda casa, oltre alla quota energia, viene inclusa una quota fissa. Ciò significa che, a prescindere dai consumi, i proprietari avranno un costo extra e fisso ogni mese.

Bollette del gas: gli oneri per la seconda casa

Per quanto riguarda il gas, il diverso importo in bolletta non dipende dalla residenza, ma è essenzialmente legata alla zona geografica in cui si trova la casa.

Come ridurre l'importo in bolletta

Se si vogliono ridurre il più possibile le spese in bolletta per la seconda casa, è consigliabile attivare una tariffa energetica che si basa sulle tariffe multi-orarie: chi ha una seconda abitazione, infatti, la utilizza spesso in determinati periodi della settimana (ad esempio il weekend) e dell'anno (estate e giorni festivi).

Le migliori sono le tariffe biorarie o triorarie per la fornitura di energia elettrica, in quanto permettono di ridurre al minimo i consumi.

Puntare sull'efficienza energetica

Per cercare di contenere le spese, è opportuno utilizzare elettrodomestici con un livello di efficienza energetica alto. Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda l'illuminazione: in questo caso è preferibile optare per soluzioni a basso consumo come i led.