Impianti di riscaldamento, tutte le soluzioni per risparmiare in bolletta

La stagione invernale si sta avvicinando a grandi passi, con le temperature che, gradualmente, si stanno abbassando. Questo è quindi il momento in cui stanno tornando ad accendersi gli impianti di riscaldamento, disponibili oggi in diversi sistemi. Vediamo quali sono le alternative disponibili.

1. Camino

Il camino regala all'abitazione un senso di calore e intimità. Questo sistema di riscaldamento, dal costo di realizzazione contenuto, viene realizzato per lo più in maniera isolata. Se integrato ad un sistema di ventilazione, può invece essere collegato anche al riscaldamento dell'acqua. I camini, in generale, sono indicati in appartamenti piccoli o nelle seconde case, nelle quali il riscaldamento non viene acceso quotidianamente.

2. Termosifone

I termosifoni, collegati ad una caldaia, sono molto diffusi nelle case, ma non sono tra i sistemi più vantaggiosi. Con questo tipo di riscaldamento i radiatori devono essere sempre molto caldi e la caldaia, di conseguenza, deve lavorare costantemente per mantenere l'acqua dei termosifoni ad alta temperatura. Ciò causa un maggior utilizzo del combustibile e maggiori costi in bolletta.

3. Riscaldamento a battiscopa

Il riscaldamento a battiscopa è inserito all'interno del muro e riesce a diffondere il calore in modo efficiente mantenendo asciutti i muri da eventuali infiltrazioni d'umidità. Per funzionare ha bisogno di poca acqua e assicura un risparmio fino al 30% in bolletta.

4. Riscaldamento a pavimento

Il riscaldamento a pavimento si basa su un sistema radiante a pannelli e, a differenza di quello a battiscopa, annulla totalmente l'ingombro permettendo di avvicinare i mobili alla parete. Adatto anche alle città in cui il clima è particolarmente rigido, si hanno due tipologie di impianto a pavimento: con tubazioni e con conduttori elettrici.

L'impianto, in entrambi i casi, impiega molto tempo a raggiungere la temperatura, anche se ha il vantaggio di mantenerla a lungo. Supportato da un pavimento che faccia da conduttore termico (come il parquet), questo tipo di riscaldamento permette di risparmiare fino al 25% dei costi in bolletta. Per sfruttarlo al meglio occorre lasciarlo sempre acceso, così da evitare di annullare i vantaggi in bolletta e di installare termostati nelle stanze per controllare la temperatura nei singoli ambienti.

5. Riscaldamento elettrico

Se si dispone di un impianto fotovoltaico, la soluzione ideale è installare un impianto di riscaldamento elettrico. I termoconvettori e le pompe di calore possono consumare molta energia, ma se si autoproduce i costi possono essere praticamente azzerati.

6. Riscaldamento a soffitto

Il riscaldamento a soffitto utilizza la radiazione termica diretta o indiretta sulle superfici con un funzionamento che richiama quello del sole. Così facendo le superfici assorbono fino al 90% della radiazione termica con un irraggiamento del 100% ottenendo efficienza e sicurezza. Privo di ingombri e con la possibilità di essere utilizzato anche come impianto per il raffreddamento, permette di risparmiare fino al 2% per ogni grado in meno.

7. Riscaldamento a infrarossi

Il riscaldamento a infrarossi sfrutta le onde elettromagnetiche che riscaldano le superfici della stanza e non l'aria. Caratterizzato da un'installazione semplice con costi di manutenzione contenuti, ha una ridotta dispersione del calore. Tale sistema può essere installato a pavimento, a soffitto o in alcuni elementi d'arredo, con un risparmio assicurato in bolletta. Il riscaldamento ad infrarossi riduce infatti i costi fino al 50%, mentre se si ha un impianto fotovoltaico questi possono essere annullati totalmente.

8. Energia solare

I pannelli solari permettono un notevole risparmio in bolletta, anche se non sono in grado di sostituire totalmente gli impianti tradizionali e devono essere quindi associati con altre soluzioni.