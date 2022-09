Impianto fotovoltaico da balcone, la soluzione per risparmiare in bolletta

L'aumento dei costi dell'energia si ripercuote sulle tasche degli italiani, costretti a fare i conti con bollette sempre più salate. Per cercare di risparmiare possiamo installare nella nostra abitazione i pannelli fotovoltaici: questi, oggi, possono essere montati anche direttamente sui balconi, così da venire incontro alle esigenze di tutti quegli appartamenti che non possono sfruttare i tetti per installare l'impianto.

Installare un impianto fotovoltaico, le autorizzazioni necessarie

Questo tipo di impianto si basa su cellule fotovoltaiche bifacciali che, se posizionate nei punti più esposti al sole, riescono ad immagazzinare la luce solare trasformandola in energia. In base a una recente delibera (315/2020/R/eel), installare un impianto fotovoltaico da balcone è diventato più semplice e accessibile, senza l'obbligo di remunerazione per l'energia prodotta: non è infatti necessario presentare alcuna autorizzazione se il limite di potenza rimane sotto gli 800 W. Occorre, però, essere in possesso dei seguenti documenti:

comunicazione Unica ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ) al distributore di zona con Delibera n.315/2020/R/eel se l'impianto è inferiore a 800 Watt;

comunicazione preventiva all'amministratore di condominio;

autorizzazione dell'assemblea dei condomini che approva l'installazione dei pannelli sulla facciata dell'edificio;

autorizzazione del comune di appartenenza se si abita in un appartamento legato a vincoli paesaggistici.

Le caratteristiche dei pannelli da balcone

I pannelli solari plug & play, secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), devono avere una potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W. Questi, per entrare in funzione, necessitano semplicemente di essere collegati a un presa dedicata, senza dimenticare il contatore bidirezionale in casa, il cui scopo è quello di calcolare i consumi e la produzione di energia. Prima di installarlo bisogna creare uno spazio apposito per la batteria per l'accumulo di energia. Un pannello fotovoltaico da balcone da circa 300 Wp (Watt di picco), solitamente, non supera i due metri di larghezza, ha uno spessore di 40 mm ed ha un peso attorno sui 20 kg.

Costi, produzione energetica e incentivi dell'impianto fotovoltaico

Un impianto formato da pannelli standard può produrre circa 400 kWh all'anno, che comportano un risparmio del 10/15% in bolletta. Un solo pannello non può ovviamente sopperire al fabbisogno di una famiglia, ma, se messo in connessione con altri sistemi, può far aumentare il risparmio. Se ad esempio si installano 3 pannelli da 340 Wp si può produrre fino a 1500 kWh in un anno, che corrispondono a circa 300 euro l'anno in meno.

L'installazione di un pannello fotovoltaico da balcone ha un costo che si aggira attorno ai 600-800 euro, con le spese che aumentano leggermente se si tratta di un sistema con accumulo, in cui l'energia solare viene accumulata e utilizzata durante le ore serali. I costi possono diminuire se si sfruttano le detrazioni fiscali che contemplano un rimborso del 50% sulla spesa totale dilazionata nel corso di 5 anni con una rata fissa.