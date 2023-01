Pellet, come riconoscere quello di qualità

Per risparmiare in bolletta, sempre più persone, per riscaldare la propria casa, ricorrono alla stufa a pellet. Questa è infatti economica e sostenibile, è di facile installazione, ha ottime prestazioni ed offre il giusto calore quando e dove serve. Per un rendimento ottimale, tuttavia, è opportuno scegliere con cura il pellet, che deve essere di buona qualità.

Come riconoscere la qualità del pellet

Il pellet, materiale naturale formato dalla segatura del legno fatta essiccare e compressa in piccoli cilindri, è di facile reperimento anche all'interno dei supermercato. Per valutarne la sua qualità occorre valutare una serie di fattori, a partire dal contenuto di ceneri: un pellet che ne contiene molte, infatti, produce più polveri nella combustione e costringe a pulire con maggior frequenza la stufa. Bisogna poi prestare attenzione alla quantità di segatura presente nel sacchetto: se eccessiva, indica che il pellet tende a sfaldarsi, dando quindi problemi di pulizia.

Il pellet viene distinto in tre categorie:

classe A1: corrisponde alla qualità più elevata, caratterizzata da un contenuto di ceneri massimo pari allo 0,7%;

classe A2: caratterizzata da un contenuto di ceneri minore o al massimo uguale all'1,2%;

classe B: per utilizzo non domestico, caratterizzata da un contenuto di ceneri massimo del 3,5%.

Per quanto riguarda la materia prima, questa non è determinante per riconoscere la qualità del pellet: l'importante è che sia fatto con legno vergine che ha subìto unicamente trattamenti di tipo meccanico (non da scarti di falegnameria verniciati o incollati). È inoltre importante osservare quanti residui di pellet sbriciolato ci sono nel sacco: il pellet di qualità si presenta infatti compatto.