Stufa a pellet, funzionamento e come capire se brucia correttamente

La stufa a pellet è utilizzata da numerose persone per riscaldare casa risparmiando allo stesso tempo sulle spese in bolletta. Vediamo come funziona questo strumento.

Il funzionamento

La stufa ha come sistema di combustione il pellet, un materiale naturale formato dalla segatura del legno, fatta essiccare e compressa in piccoli cilindri con l'aiuto della lignina. Il combustibile si trova all'interno di un serbatoio e viene prelevato dalla coclea nella quantità necessaria che serve per scaldare, a questo punto l'aria forzata trasforma la combustione in calore, mentre i fumi prodotti vengono espulsi da un ventilatore. Ad assicurare il corretto funzionamento della stufa ci pensa la centralina elettrica.

Come capire se la stufa a pellet funziona bene

La stufa a pellet è perfetta per scaldare grandi e piccoli ambienti, ma per farlo deve funzionare correttamente. Questi gli aspetti a cui prestare attenzione: