Concerto di Pasqua per ricordare Nicola Ciardelli e Fabrizio Casini

Continua il festival “I Concerti di Quaresima e di Pasqua” organizzato dall’Associazione Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri, e per il quarto concerto, quello di Pasqua, che si svolgerà alle ore 21.00 di domenica 16 aprile 2023 nella chiesa di San Michele degli Scalzi, è prevista l’esibizione del “Coro Mons. Cosimo Balducci” di San Miniato, diretto dal M° Pietro Consoloni e accompagnato all’organo dal M° Matteo Venturini, con il soprano Elisa Prosperi, il contralto Silvia Verucci, il baritono Sandro Innocenti e il tenore Cristiano Benedetti come cantanti solisti. Il concerto si svolge nel giorno della festa della Divina Misericordia, istituita nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II, da celebrarsi nella prima domenica dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in Albis”. Dopo le serate quaresimali caratterizzati dall’esecuzioni di pezzi gravi e tristi in linea con la Passione di Cristo, il programma della serata prevede l’esecuzione alternata di pezzi corali e organistici, sempre brillanti e festosi, proprio a sottolineare l’annuncio gioioso della Resurrezione di Cristo. Alla tradizionale dedica del concerto di Pasqua al Maggiore NICOLA CIARDELLI, caduto in Iraq il 27 aprile 2006, si associa dall’anno scorso anche quella al M° FABRIZIO CASINI, amico dell’Associazione il Mosaico, morto esattamente due anni fa durante la pandemia. Ingresso libero con raccolta offerte destinate alla Caritas Diocesana.