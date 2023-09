Confcommercio inaugura il nuovo sindacato dei tassisti

Novità presso l'associazione di via Chiassatello, con la costituzione di ConfTaxi Confcommercio Pisa. A guidare il nuovo raggruppamento, un consiglio direttivo composto da otto componenti: Luca Baronti, Ferdinand Marcos, David Balestri, Andrea Pistoresi, Andrea Balestri, Alfred Hoxha, Muka Ermal, Diego Cegalin. A coordinare e rappresentare il nuovo sindacato sarà il neo eletto presidente Muka Ermal.

"Accogliamo l'entrata in Confcommercio dei tassisti con grande soddisfazione e senso di responsabilità - il commento del presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - una categoria che riveste un'importanza strategica nel sistema di accoglienza turistica e che trova in Confcommercio una sua nuova casa. Lavoreremo nell'interesse di tutti e per risolvere alcune delle questioni più importanti della categoria dei tassisti".

Sulla stessa scia il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: "Garantiremo ai tassisti pisani che hanno già scelto e continueranno a scegliere Confcommercio una rappresentanza sindacale efficace e puntuale. Siamo una associazione aperta e inclusiva. Migliorare e rendere più agevole il lavoro di questa importante categoria significa migliorare automaticamente la vita a cittadini e turisti. Il nuovo gruppo di tassisti si inserisce all'interno del tavolo del turismo di Confcommercio, collaborando in sinergia con tutte le altre componenti del turismo pisano".

"Partiamo con questo nuovo gruppo in Confcommercio, convinti e determinati a portare le principali istanze della categoria, per migliorare il nostro servizio agli utenti siano essi cittadini o turisti. Siamo aperti alle proposte di tutti i colleghi che vorranno darci una mano", le parole del presidente di Conftaxi Muka Ermal. Per ogni ulteriore informazione e contatti il responsabile area Sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio è a disposizione al numero 3470829876 - mail a.giovarruscio@ confcommerciopisa.it.