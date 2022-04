Corso di scrittura 'we write' – Associazione I cavalieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

A seguito dell’assemblea generale l'associazione “I Cavalieri”, costituita nel 1999, ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il prossimo triennio. Confermato come presidente il giornalista pisano Daniele Conti che ha tenuto ad evidenziare nel nuovo statuto le finalità apolitiche e senza scopo di lucro di ciascuna sezione monodisciplinare regolarmente costituita. Attualmente figurano le sezioni: Antifona (musica e spettacolo), We Write (letteratura e creatività) Summer Camp (campi estivi inglese per ragazzi), Incontriamoci in Villa (arte, pittura, scultura e tempo libero). Ogni comitato di gestione, in modo del tutto autonomo, nel rispetto del proprio regolamento andrà a promuovere le proprie attività culturali per consentire una proficua utilizzazione del tempo libero e favorire l’armonizzazione della vita associativa degli iscritti. Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia sono tantissimi i progetti in cantiere, la maggior parte con scopi di solidarietà e beneficenza. Fra le varie sedi operative Villa Medicea Ammiraglio (Arena Metato) ha condiviso molte iniziative coordinate dalla vice presidente Silvana Piacentino e dal figlio Enrico Cerretti apprezzato musicista e direttore artistico. I primi a partire saranno alcuni corsi di scrittura, sviluppati su vari livelli, con interazioni multicreative e visite in luoghi evocativi, tenuti da autori premiati e pubblicati del territorio, accessibili a chiunque voglia approfondire e sviluppare il proprio talento, e senta il bisogno di esprimersi nelle emozioni e raccontare le proprie esperienze. In particolare, il corso di Poesia “Pensieri in Versi”, tenuto dalla poetessa Veronica Manghesi, è volto a chiunque voglia imparare a conoscere la scrittura in versi, e acquisire gli strumenti per poter arrivare, un giorno, a pubblicare le proprie opere, affacciandosi nel mondo dell’editoria. Il corso inizierà a fine aprile e terminerà a luglio. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 23 Aprile 2022. Per informazioni ed iscrizioni: https://www.icavalieri.org, oppure email: assoicavalieri@gmail.com o veronica.manghe@libero.it, Telefonare al numero 338 1755360 (Laura). Da venerdì 10 giugno apertura di mostre pittura/scultura, concerti musica, presentazioni di concorsi letterari e incontri a tema.