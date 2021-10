1° novembre, apertura strordinaria di Spinae, l'esposizione con le opere di Fabio Calvetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Apertura straordinaria in occasione della Festa di Ognissanti (lunedì 1° novembre) della mostra con le opere di Fabio Calvetti, allestita nella chiesa della Spina per celebrare i quindici anni di intensa attività culturale dell’Associazione Il Mosaico. All’inaugurazione di sabato 23 parteciparono oltre trecento persone, che ascoltarono gli interventi dello storico dell’arte Antonio Natali, già direttore degli Uffizi, e il teologo Maurizio Gronchi. “Anche nei giorni successivi la mostra ha riscosso successo” afferma Riccardo Buscemi, presidente de Il Mosaico “sicuramente grazie al magnifico luogo che è la chiesa della Spina. Nonostante l’apertura solo nei fine settimana, sono già centinaia e centinaia coloro che sono entrati e usciti soddisfatti, ringraziandoci per la mostra e l’apertura della chiesa. È per questo che abbiamo deciso l’apertura straordinaria per il 1° novembre!” La mostra durerà fino al 28 novembre, con orario il venerdì dalle 15 alle 17, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. “Ma organizzeremo altre aperture straordinarie con iniziative culturali” aggiunge Riccardo Buscemi. “Una così grande partecipazione è incoraggiamento e apprezzamento del buon lavoro svolto”.