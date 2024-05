Supereroi, tanti anonimi e Folgore: raccolte 139 donazioni di sangue

Una preziosa scorta di sangue con ben 139 donazioni: questo il bilancio delle due giornate di sensibilizzazione promosse dallo staff dell'Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell'Aoup, insieme alle associazioni, sabato 18 maggio, con i Supereroi 'I Cavalieri del sorriso' e domenica 19 con l’apertura straordinaria. E a queste si è aggiunto il contributo fondamentale dei militari della Folgore, che sono andati a donare in gruppi per tutta la settimana.

Nel dettaglio: 45 donazioni nella giornata dei Supereroi, ossia sabato 18 (di cui 22 di sangue intero, 9 di emocomponenti e 14 differite); 34 donazioni nella giornata di domenica 19 con tanti donatori anonimi (di cui 13 di sangue intero, 5 di emocomponenti e 16 differite); 60 donazioni nel corso della settimana da parte dei militari del Centro addestramento paracadutismo Folgore di Pisa (Capar).

A questi donatori va il ringraziamento più profondo da parte di tutto l’ospedale per l’importante gesto di solidarietà. Il sangue infatti è fondamentale per salvare tante vite umane.

Questi gli orari di apertura del Centro trasfusionale (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dal sito aziendale dell’Aoup.