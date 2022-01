Vecchiano: 14enne si allontana da casa, ritrovata dalla Polizia

Una notte fuori casa, con i genitori in attesa di avere sue notizie. Una 14enne si è allontana dalla sua abitazione ieri, 27 gennaio, nel Comune di Vecchiano. Nel pomeriggio era attesa e non ha fatto ritorno. E' scattato così l'allarme e le prime ricerche, eseguite dalla Squadra Volanti e dalla Squadra Mobile della Polizia. In mattinata la riunione in Prefettura per fare il punto, poi la svolta nel primo pomeriggio di oggi, con una pattuglia della squadra Volanti che ha rintracciato la minore per strada, sempre in zona Vecchiano, mentre passeggiava cappuccio in testa.

Era tranquilla. Agli agenti ha poi raccontato di aver passato la notte in un capannone. E' stata infine riaffidata ai genitori. Alla base gesto, secondo quanto ricostruito, un rimprovero da parte del padre circa lo scarso rendimento scolastico. La ragazzina in passato si era già allontanata un paio di volte, facendo però sempre ritorno a casa in serata.