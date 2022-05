Celebrato il 174° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara

Venerdì 27 maggio si sono svolte le celebrazioni per il 174° anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara, uno dei 'momenti storici' dell’Università di Pisa. La Domus Mazziniana ha ospitato il convegno la 'Dimensione militare del Risorgimento' e in Sapienza c'è stata la commemorazione con la deposizione delle corone seguita dalla lectio '1848-49 - l'ultima guerra napoleonica'.

La commemorazione della battaglia di Curtatone e Montanara giunta quest’anno alla 174° anniversario ricorda il coraggio dei membri del Battaglione Universitario Toscano che partirono volontari per andare a combattere sui campi lombardi. Tra di loro 384 studenti e 30 docenti dell'Ateneo pisano che il 22 marzo 1848, nell’Aula Magna della Sapienza, divenuta 'storica' proprio in memoria di quella riunione, decisero di accorrere in appoggio alle truppe piemontesi impegnate contro l’esercito austriaco. Il sacrificio di molti di loro, dei quali diversi non ancora ventenni, guidati da Ottaviano Fabrizio Mossotti, docente di Fisica matematica e Meccanica celeste, si impose all’opinione pubblica del tempo e il loro esempio divenne subito uno dei simboli del rinnovamento morale e civile del Paese.