2 Novembre: il Comune di Vecchiano tributa un omaggio ai suoi defunti

Nei giorni scorsi, in occasione della ricorrenza dei defunti, il Comune di Vecchiano ha tributato un ricordo ai suoi cittadini e alle sue cittadine scomparse, deponendo corone di alloro e vasi di fiori presso i Cimiteri Comunali delle 5 frazioni, e anche presso i Cippi del territorio.

"Un semplice gesto, nel mese di novembre, in ricordo dei nostri cari che non ci sono più, per omaggiare la loro memoria", afferma il sindaco Massimiliano Angori, che si è recato personalmente, a ridosso della ricorrenza del 2 novembre, per deporre una rosa rossa in ciascun Cimitero Comunale. "Un gesto da parte della nostra Amministrazione e della Giunta Comunale anche in ricordo di tutte le vittime decedute, sul nostro territorio, a causa del Covid19 e, quindi, separate anzitempo dai propri familiari a causa delle condizioni di isolamento nelle strutture ospedaliere, in cui hanno dovuto trascorrere gli ultimi giorni di vita. A loro e ai loro familiari, ancora oggi, attraverso questa rosa rossa, rivolgiamo un pensiero e un commosso abbraccio simbolico", ha aggiunto il primo cittadino.

Nei giorni scorsi, inoltre, il Sindaco Angori aveva effettuato un sopralluogo presso i Cimiteri Comunali anche per valutare lo stato di avanzamento delle lavorazioni di apposizione delle reti per proteggere le strutture cimiteriali dal guano dei piccioni. Un intervento di manutenzione che sta proseguendo anche in questi giorni, la cui esecuzione è seguita dall'ufficio Tecnico Comunale.