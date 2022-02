Sicurezza, 22enne con precedenti e foglio di via obbligatorio trovato alla stazione di Pisa: denunciato

Nella serata di ieri, 12 febbraio, una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Pisa ha sottoposto a controllo un'autovettura in zona Stazione, che girava con fare sospetto. Al momento del controllo è stato identificato a bordo del mezzo un 22enne, residente in provincia di Siena, già noto agli operatori e con a carico la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso a suo carico dal Questore di Pisa lo scorso novembre. E’ stato allontanato dal territorio comunale e denunciato alla Procura della Repubblica per l'inottemperanza la divieto di ritorno a Pisa.