Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole

Il giorno 23 Novembre alle ore 9:30 il triennio dell’ITIS “A. Santucci” parteciperà all’evento in streaming avente per oggetto “Sicurezza a Scuola e sul Lavoro in tempi di COVID-19: Cultura e Contesti in cui crescere responsabilmente”. Il programma, dopo i saluti istituzionali (Roberto Cutolo e Teresa Madeo) prevede i seguenti interventi: 1. Sviluppare la Cultura della Salute e Sicurezza (Francesco Meduri e Annalisa Eisinberg) 2. Scuola e Sicurezza: dagli infortuni alle competenza (Alfonso Tassoni, Roberto Ingenito, Alessandro Ricci) 3. COVID-19: Contesto, trasmissione, comunicazione e Prevenzione (Francesco Meduri e Annalisa Eisinberg) 4. L’impatto del COVID-19 sui processi aziendali: l’esperienza di Termisol Termica (Elena Mannucci) Alla fine dalla mattinata verrà riservato dello spazio, moderato da Giuseppina Davni Palmisano, per le testimonianze ed eventuali domande All’evento che possono partecipare tutte le scuole (previa iscrizione) e verrà diffuso sul link https://tinyurl.com/y6a9axqb