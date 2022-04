25 Aprile a Pisa: il programma delle celebrazioni

Si svolgerà lunedì 25 aprile a Pisa la cerimonia commemorativa del 77° anniversario della Liberazione. La cerimonia è dedicata quest’anno a Giorgio Vecchiani, ex presidente dell'Anpi Pisa, ex consigliere provinciale e ex assessore comunale a Pisa.

Il programma della giornata, organizzata dal Comune di Pisa insieme alla Provincia di Pisa, alla Prefettura e alla sezione Anpi di Pisa, prevede alle ore 9.30 in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù la deposizione di una corona di alloro al monumento della Divisione Acqui (a cura del Comune di Pisa e dell'associazione nazionale Divisione AcquiPisa); alle ore 10.00 nella Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria la Santa Messa e preghiera alla cappella dei caduti con la deposizione di una corona di alloro presso la Cappella dei caduti (a cura della Prefettura di Pisa); alle ore 11.15 in piazza XX Settembre la deposizione di una corona di alloro presso la lapide dei caduti (a cura del Comune di Pisa e Comitato Provinciale di Anpi); e a seguire (ore 11.30) in piazza XX Settembre la cerimonia istituzionale per la celebrazione del 77° anniversario della Liberazione.

Sono previsti gli interventi del sindaco di Pisa Michele Conti, del prefetto Maria Luisa D’Alessandro, del presidente della Provincia, Massimiliano Angori, e del presidente Anpi provinciale Bruno Possenti. Il programma continuerà alle ore 12 in via del Carmine 10, con la svelatura della lapide commemorativa di Alfredo Serani. Alle 18.30, in Logge dei Banchi, il concerto a cura della Filarmonica Pisana.