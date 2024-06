Guardia di Finanza, uno stand all'Aeroporto di Pisa per festeggiare i 250 anni del Corpo

La Guardia di Finanza compie 250 anni nel 2024, una ricorrenza che il Corpo sta valorizzando tramite una serie di iniziative come quella visitabile presso l'ingresso dell'Aeroporto di Pisa dal 5 al 7 giugno, in orario 6-18.

Si tratta di uno stand celebrativo allestito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa all'interno del quale i passeggeri in transito e i visitatori potranno scoprire e approfondire, anche grazie al materiale divulgativo predisposto, i principali compiti svolti dal Corpo in qualità di Polizia Economico-Finanziaria che opera su tutto il territorio nazionale.

In esposizione, grazie alla disponibilità di un ex appartenente alla Guardia di Finanza che ha operato nella sede pisana, anche il modello V75 di una moto Guzzi del 1996 e l'uniforme indossata dai militari motociclisti prima dell'istituzione della nuova divisa del Corpo.

Tra le altre iniziative celebrative dei 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza ci sono una serie di partecipazioni a eventi sportivi di appartenenti al Corpo, come quella alla XXV Maratona di Pisa il prossimo 15 dicembre, manifestazione organizzata da 1063AD SSDARL e di cui il Corpo quest'anno si fa Ente Patrocinatore.

"Nell’ambito delle iniziative collegate alle celebrazioni per il 250° Anniversario della fondazione del Corpo, parteciperanno alla Maratona di Pisa 2024 anche Finanzieri, indossando una maglietta realizzata appositamente per l’evento e recante il logo commemorativo dell’anniversario", ha spiegato il Colonnello Salvatore Salvo, comandante del Comando provinciale delle Fiamme Gialle di Pisa. "La partecipazione alla Maratona costituisce un’ulteriore occasione per far conoscere alla collettività l’impegno del Corpo in ambito sociale, sia come diretta espressione delle attività di servizio istituzionalmente svolte, sia quale contributo individuale che le donne e gli uomini in 'gialloverde' esprimono nell’ambito dell’impegno civico, nonché attraverso la promozione dello sport, anche tra ragazzi portatori di handicap, indispensabile per trasmettere ai giovani i valori fondamentali per la crescita dell’individuo e della società".