Scompare dopo l'arresto del compagno: indaga la Polizia

Una 29enne di origini ucraine è scomparsa nel nulla dopo l'arresto del compagno. La donna viveva con un 41enne di origine spagnola in una villetta ad Orentano. Nei giorni scorsi l'uomo è stato arrestato a seguito di una indagine della Polizia di Pontedera per i reati di porto abusivo d’arma e munizioni, ricettazione, coltivazione e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.

Nei giorni successivi all'arresto dell'uomo la madre della ragazza, che vive in Ucraina, ha perso i contatti con la 29enne e si è quindi messa in contatto con la polizia per denunciarne la scomparsa. Il telefono della figlia è spento e non sono stati inviati messaggi alla mamma per comunicare spostamenti o situazioni di pericolo. La donna non si è più fatta sentire nemmeno con le amiche. Sul caso sta indagando la squadra mobile di Pisa.