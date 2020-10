Alla Fiera senza mascherina: sanzionate 5 persone a Pontedera

Proseguono i controlli da parte della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul corretto uso delle mascherine a Pontedera.

Un'azione intensificata nella giornata di domenica nell'area della Fiera di San Luca, in concomitanza anche del mercato straordinario e dell'apertura dell'Expo. Le forze dell'ordine hanno sanzionato 5 persone, di cui 3 maggiorenni e 2 minorenni, le quali dopo ripetuti inviti non indossavano correttamente la mascherina (2 ne erano addirittura sprovvisti).

Una delle persone sanzionate era destinataria di avviso orale, ma, ciò nonostante, era in compagnia di pregiudicati. A suo carico, fanno sapere dal Comando di Polizia Locale, "si procederà a norma di Legge".

