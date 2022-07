A Capannoli il mobilificio Salvadori compie 50 anni e inaugura un nuovo showroom

Una data che è anche un simbolo di garanzia e qualità, tanto da figurare nel nome dell'azienda: Salvadori 1972, il mobilificio diventato negli anni una realtà d'eccellenza dell'artigianato locale e che in occasione del 50esimo compleanno festeggia inaugurando il nuovo showroom nella sede di via Buonarroti 14 a Capannoli con il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Capannoli Arianna Cecchini, del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, di Maurizio Nardi, membro di Giunta Confcommercio Pisa, della presidente del Centro Commerciale Naturale Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi e del consigliere comunale con delega al Centro Commerciale Naturale Alessandra Marianelli.

“Fin da piccolo sono sempre stato affascinato da questo mondo, osservando le mani del mio babbo nel piccolo laboratorio di Santo Pietro Belvedere che trasformavano piccoli pezzi di legno in capolavori - racconta Roberto Salvadori, oggi titolare dell'azienda insieme al padre Luciano e al fratello Patrizio - l'azienda, fondata nel 1972 dal mio babbo Luciano, ha sempre mantenuto nel tempo un processo lavorativo artigianale basando la produzione su tecniche antiche usate dai falegnami di una volta e da allora produce articoli unici e lavorati a mano, completamente all'interno della propria fabbrica. Dagli inizi degli anni '90 ci siamo specializzati per la fabbricazione di armadi guardaroba, e l'azienda nel tempo ha ampliato la produzione con proposte complete dalla zona notte alla zona giorno, offrendo al cliente un servizio a 360° integrato con la realizzazione di progetti sartoriali su misura”.

L'inserimento in azienda tra gli anni 2000 e 2001 dei figli Roberto e Patrizio ha segnato uno sviluppo aziendale, portando in affiancamento alla tradizione l'innovazione, con un cambio di marcia nello stile e nei modelli di arredo disegnati in esclusiva dai migliori designer del settore. “Oggi Salvadori conta un indotto di quasi 100 persone che fanno parte, come amiamo, di una grande famiglia allargata, e che contribuiscono a rendere l'azienda una realtà affermata sul territorio. Uno dei nostri punti di forza è stato sempre quello di mantenere uno standard lavorativo altissimo, che ci permette ad oggi di accompagnare ogni articolo che esce dalla nostra fabbrica con una garanzia certificata di 30 anni, sinonimo di precisione e affidabilità estrema”.

“Complimenti per il traguardo raggiunto a una delle aziende più longeve del nostro territorio, un orgoglio per l'intero comune, testimonianza di qualità e professionalità da generazioni” gli auguri del sindaco di Capannoli Arianna Cecchini.

“Un'azienda dove si respirano l'amore dei titolari per il loro lavoro, la cura dei dettagli e la consapevolezza di portare avanti da ben 50 anni non solo una professione, ma una tradizione tramandata di generazione in generazione” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

Maurizio Nardi, membro di giunta Confcommercio Pisa, evidenzia “la capacità del Mobilificio Salvadori di innovare e mantenere alti gli standard di qualità restando al passo con i tempi”, mentre la presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi esprime “i migliori auguri ad un'azienda che rappresenta un pezzo di storia del tessuto artigianale e commerciale del nostro territorio”.

Per il giorno dell'anniversario è stata presentata nel nuovo showroom aziendale 'Feeling', la camera celebrativa del cinquantenario ideata proprio dai titolari con il supporto di un'esperta designer e che entra a far parte delle collezioni aziendali.