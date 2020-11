Nel bagaglio a mano 50mila euro in contanti: fermati all'aeroporto di Pisa

Nell’ambito delle attività di contrasto alle violazioni della normativa valutaria, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso l'aeroporto Galilei di Pisa, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di 52.456,70 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il denaro è stato trovati nei bagagli a mano di 4 passeggeri marocchini, tutti residenti in Italia, in partenza per il Marocco con destinazione Casablanca. I trasgressori hanno usufruito dei pagamenti dell’oblazioni immediata, considerato che, a seguito di interrogazione nominativa effettuata con l’ausilio della banca dati, non sono emersi precedenti per simili violazioni. Le singole oblazioni sono state tutte pagate per un importo complessivo di € 1.033,25.