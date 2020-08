In partenza con 55mila euro nel bagaglio a mano: denaro sequestrato

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Pisa, in servizio presso la sezione dell’aeroporto Galilei, hanno individuato venerdì scorso, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, 55.825 euro non dichiarati. La somma era contenuta nel bagaglio a mano di 4 passeggeri marocchini, tutti residenti in Italia, in partenza per il Marocco. I trasgressori si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione, di fatto una sanzione che chiude il reato, provvedendo al pagamento immediato di 917,50 euro. Il denaro resta comunque sequestrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’operazione si inquadra in una più ampia e costante attività di prevenzione che l’Agenzia, in sinergia con la Guardia di Finanza, realizza negli spazi doganali aeroportuali, attraverso l’elaborazione di specifiche analisi di rischio orientate, in particolar modo, al monitoraggio e controllo dei passeggeri e del bagaglio trasportato nei voli ritenuti più sensibili per la perpetrazione di illeciti valutari.