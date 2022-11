Pacchetto di 600 grammi di eroina trovato lungo la linea ferroviaria a Montacchiello

Nella giornata di ieri, 5 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell'ambito di un più articolato servizio di controllo del territorio che ha interessato l'hinterland pisano, sono intervenuti a seguito di una segnalazione lungo la linea ferroviaria in località Montacchiello. Un passante infatti si è accorto della presenza di un plico sospetto nascosto nella vegetazione. Sul posto i militari hanno recuperato un involucro avvolto in cellophane, del peso di quasi 600 grammi. Le analisi successive hanno permesso di capire che il contenuto era eroina. L'importante quantità dello stupefacente avrebbe avuto sul mercato un valore di circa 10mila euro. Le immediate indagini non hanno offerto ulteriori riscontri, le attività per scoprire l'origine e la destinazione della droga sono appena cominciate.