739° anniversario della Battaglia della Meloria: celebrazioni a Pisa e a Genova

A distanza di 739 anni da quel giorno infausto, i Pisani ricorderanno i caduti nella Battaglia della Meloria con due giornate intense di celebrazioni. Alle tradizionali cerimonie in città (la mattina del 5 agosto escursione in barca alle Secche delle Meloria per il lancio di corona in mare e il pomeriggio del 6 agosto santa messa nella chiesa di San Sisto) si aggiunge da quattro anni anche la trasferta a Genova a Campo Pisano che si svolgerà venerdì 4 agosto, per “ricordare i compatrioti fatti prigionieri”. La cerimonia, promossa e organizzata da un cartello di associazioni pisane, vedrà la partecipazione di una delegazione guidata dal Sindaco di Pisa Michele Conti, che patrocina l’iniziativa, accolte nella piazzetta genovese dal Sindaco di Genova Marco Bucci. Commenta Riccardo Buscemi, Presidente dell’Associazione Il Mosaico, capofila delle altre associazioni: “Replichiamo il momento di ricordo nella piazzetta di Campo Pisano, grazie anche alla cordialità dell’Amministrazione Comunale di Genova che ha agevolato l’iniziativa”. Il programma prevede una semplice cerimonia alle 18 con i saluti istituzionali, la deposizione di una corona d’alloro, la preghiera e la benedizione. A seguire la prolusione della professoressa dell’Università di Pisa Maria Luisa Ceccarelli Lemut. Dopo la cerimonia è prevista la visita al Centro Storico di Genova con rientro a Pisa entro la mezzanotte. Parteciperanno all’iniziativa le rappresentanze della Compagnia Balestrieri di Pisa e i Balestrieri di Porta San Marco.



Per partecipare alla trasferta a Genova, contattare il numero 338-9912240 Il giorno dopo, 5 agosto, “lo Die di Santo Sisto”, alle 10.00 un corteo di barche al seguito della motovedetta della Capitaneria di Porto, salperà dal Porto di Marina di Pisa verso le Secche della Meloria, dove si svolgerà una breve e semplice cerimonia di omaggio ai caduti con lancio finale di corona in mare. Sulla barca della Capitaneria di Porto saliranno il Sindaco Michele Conti e le Autorità Civili e Militari, mentre un corteo di barche seguirà la motovedetta. Le due iniziative si svolgono grazie alla sinergia tra vari soggetti: il Comune di Pisa, il Comune di Genova, la Capitaneria di Porto di Livorno, Porto di Pisa, Croce Rossa Italiana e i sodalizi Associazione Il Mosaico, Accademia dei Disuniti, Associazione Marinai d’Italia, Archeo Club Pisa, Amici di Pisa e Lega Navale Pisa. Il 6 agosto 1284, nei pressi delle Secche della Meloria, si svolse lo scontro tra la Repubblica di Pisa e la Repubblica di Genova. Nonostante la data del 6 Agosto, festa di San Sisto, fosse stata propizia ai Pisani in quanto foriera delle principali vittorie militari, le galee pisane, guidate dal podestà Alberto Morosini, furono sconfitte pesantemente dai Genovesi. Molti furono i morti, mentre i prigionieri furono 9.272. Tra questi anche l'illustre Rustichello, che nelle prigioni genovesi scrisse per conto di Marco Polo il cosiddetto Milione. In tale occasione, proprio in riferimento all'ingente numero di prigionieri pisani a Genova, nacque il detto "se vuoi veder Pisa vai a Genova”. Dopo quindici anni di prigionia molti fecero ritorno in patria.



L’esito infausto di quella battaglia fu un primo segnale della successiva decadenza dell’antica e potente Repubblica Marinara, anche se per buona parte del XIV secolo Pisa rimase ancora una potenza militare tanto da vincere la famosa battaglia di Montecatini nel 1315 contro Firenze e altre città ad essa alleate. Le iniziative si svolgono con il patrocinio del Comune di Pisa e del Comune di Genova



Foto: alcune immagini delle edizioni precedenti della manifestazione