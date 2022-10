Pontedera: una targa per celebrare i 75 anni di Novicrom

"75 anni di innovazione nella tradizione". Riassume così il sindaco di Pontedera Matteo Franconi la storia della Novicrom, azienda di Pontedera che si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione e che ha sede in via Don Luigi Sturzo. "Una assoluta eccellenza per il territorio - aggiunge Franconi - con una grandissima capacità di introdurre modernizzazione e rinnovamenti, con un processo di innovazione che è continuo".

Numeri importanti (oltre 110 i dipendenti) per una azienda che proprio quest'anno ha compiuto i tre quarti di secolo di storia, tutti su Pontedera in uno stabilimento di oltre 15mila metri quadrati e tutti legati alla managerialità della stessa famiglia, arrivata alla guida dell'azienda con la terza generazione.

E ieri Franconi, accompagnato dal vicesindaco Puccinelli, ha reso omaggio alla Novicrom con la consegna di una targa: "Alla Costruzioni Novicrom srl, azienda di Pontedera all’avanguardia nella fabbricazione di componenti e gruppi volabili per l’industria dell’automotive, aeronautica, elicotteristica ed aerospaziale, civile e militare", si legge nel testo, "Per i suoi 75 anni di percorso fatto sul territorio, per avere scritto pagine di storia, con l'augurio di un futuro radioso e ricco di successi".

Una breve cerimonia alla quale hanno partecipato i titolari di Novicrom ( nella foto con Franconi e Puccinelli ci sono Francesco Gentile, Ileana Parrini, Gabriella Parrini, Benedetta Bellucci e Sara Gentile ) e seguita da una visita della struttura produttiva, un impianto all'avanguardia dove lavorano molti giovani e dove proprio la formazione, assieme all'innovazione, sono le basi del successo imprenditoriale.