La Torre compie 850 anni: al via i festeggiamenti

Compie oggi, 9 agosto, 850 anni la Torre di Pisa. Tanto è passato infatti dalla posa della prima pietra del campanile più famoso e fotografato al mondo, simbolo della città. Un programma di festeggiamenti lungo un anno che sarà presentato questa mattina dall'Opera della Primaziale.

Ma in questa giornata speciale ci saranno già alcuni eventi per augurare buon compleanno alla nostra Torre.

A mezzogiorno le campane del campanile risuoneranno, mentre alle 21.30 con il calar della sera la Torre verrà illuminata e vi verrà proiettato il logo dell'850° anniversario. Alle ore 21.45 concerto di pianoforte del maestro Ramin Bahrami aperto alla città in piazza Duomo. Inoltre dalle 20.30 alle 24 ingresso gratuito nei monumenti e musei di piazza dei Miracoli, ad eccezione della Torre per motivi di sicurezza.



Insomma quello che si apre oggi si preannuncia un anno speciale nel segno di un monumento che ogni anno attrae in città milioni di turisti pronti a fotografarlo nelle pose più stravaganti e divertenti.