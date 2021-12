Ospedale Cisanello: gratuito nei giorni di festa il parcheggio C

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana rende noto che il parcheggio C limitrofo all’ospedale di Cisanello sarà gratuito nei giorni di festività del periodo natalizio, quindi il 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Per l'accesso bisogna comunque ritirare il biglietto alla barriera di ingresso ma per l'uscita non sarà necessario passare dalla cassa automatica per la validazione.