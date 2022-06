A Pisa convegno di 500 ecologisti da tutto il mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dal 14 giugno oltre 500 studiosi da tutto il mondo hanno pacificamente invaso Pisa per il XIV Convegno Internazionale della Società Europea di Economia Ecologica (ESEE), organizzato dal dipartimento di Economia di Unipi in collaborazione con l’Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente “Leonardo”. Molti di questi studiosi di sostenibilità hanno viaggiato con mezzi “green”, arrivando da lontane città europee con il treno o con le biciclette. Riusciranno i politici a mettersi al passo con la scienza e la società civile? Quali sono le azioni possibili per sfuggire agli attuali percorsi di sviluppo insostenibile? Questi sono i temi che saranno affrontati nei tre giorni dei lavori di economia ecologica. La conferenza è l’occasione per discutere di transizione ecologica, cuore della ricerca in questo settore. Uno dei temi centrali è quello dei ritardi della politica a fronte dei progressi della conoscenza. Ricorre infatti il cinquantesimo anniversario della prima conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano, ma la politica tarda a cambiare passo. Nella lezione di apertura al polo Carmignani sono intervenuti importanti studiosi, Samuel Bowles dagli USA e Joan Martínez Alier da Barcellona, oltre al vicesindaco Bonsangue e al rettore Mancarella. Nella giornata di giovedì si sono tenute tre sessioni plenarie riguardanti il futuro dell’energia, la centralità della comunicazione, le esperienze di finanza sostenibile. Durante l’evento “Question Time” del 16 giugno ore 17, alcuni politici italiani e europei in presenza o a distanza risponderanno alle domande di membri della società civile. Interverranno Enrico Letta e Giuseppe Conte. Le relazioni del Convegno sono in inglese e aperte alla cittadinanza fino a esaurimento posti presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Pisa. A chiusura dell’evento, nella serata di venerdì 17 giugno i “Giochi per la sostenibilità” per grandi e piccini, si svolgeranno anche in italiano, presso la Stazione Leopolda. Tutta la cittadinanza è invitata.