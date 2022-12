A scuola con i pony

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grande entusiasmo alla scuola primaria Toti dell'IC Toniolo per la partenza del progetto “Equiscuola - un’aula a cielo aperto”. Grazie alla collaborazione di Valeria Gambogi del team Equitiamo, i bambini delle due classi prime avranno l’opportunità di interagire e fare sport con i pony. Il rapporto continuativo con gli animali (da ottobre a giugno) nella cornice del Parco di San Rossore, sotto la guida di un’educatrice professionista con anni di esperienza nel settore, darà loro l’opportunità di imparare i rudimenti della tecnica equestre, ma soprattutto di misurarsi con il proprio sviluppo emotivo e relazionale. I progressi dei bambini saranno monitorati da un team della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Pisa. Il progetto è patrocinato dal CONI e dall’ Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. È grazie al costante relazionarsi con il pony che il bambino si mette alla prova e vive esperienze miste di successo e frustrazione. Lo scopo del progetto Equiscuola è di ottenere un progresso nelle competenze personali dei bambini coinvolti, in particolare nella capacità di ascolto, concentrazione, spirito di iniziativa, collaborazione. In gruppo i bambini dovranno di volta in volta stabilire un’organizzazione interna, concordare modalità di svolgimento degli esercizi e dei giochi, definire e far ruotare il ruolo di capitano. Da novembre a marzo, i pony sono ospitati a pochi chilometri dal Parco, nelle scuderie del maneggio di Campalto, immerso nella campagna pisana. Il fatto che i pony siano così avvezzi allo stato semi-brado li rende generalmente meno nervosi, più abituati alle “interferenze” dell’ambiente circostante. Per i bambini, lo scenario del Parco si configura come una vera e propria aula verde a cielo aperto, piena di stimoli e scoperte. La realizzazione del progetto è agevolata dalla vicinanza della scuola Toti con il Parco e col maneggio di Campalto. Un'occasione straordinaria per i più piccoli e per gli adulti, docenti e genitori, che ne seguono il percorso educativo.