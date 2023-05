A11 Firenze-Pisa Nord: chiusa per una notte l'entrata della stazione di Montecatini Terme

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 16 alle 6 di mercoledì 17 maggio, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata in entrambe le direzioni - Firenze e Pisa. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Firenze, Pistoia; verso Pisa, Chiesina Uzzanese.