A11 Firenze-Pisa Nord: chiuso per una notte l'allacciamento A1

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 febbraio, sarà chiuso l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Bologna. In alternativa si consiglia di proseguire in direzione di Firenze Peretola, percorrere la rotatoria e seguire le indicazioni per A1 con rientro dalla stazione di Firenze nord.