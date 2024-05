A11 Firenze-Pisa Nord: previste chiusure notturne per manutenzioni

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura. Ecco il calendario

- DALLE 00:00 ALLE 2:00 DI MERCOLEDI' 29 MAGGIO

Sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese.

- DALLE 2:00 ALLE 4:00 DI MERCOLEDI' 29 MAGGIO

Sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme.

- DALLE 22:00 ALLE 24:00 DI MERCOLEDI' 29 MAGGIO

Sarà chiusa l'area di servizio 'Serravalle nord', situata nel tratto compreso tra Pistoia e Montecatini, verso Pisa.

- DALLE 22:00 ALLE 24:00 DI GIOVEDI' 30 MAGGIO

Sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Prato est, al km 9+000 della A11 ed entrare in A1 alla stazione di Calenzano, per proseguire poi in direzione di Roma.

- DALLE 00:00 ALLE 2:00 DI GIOVEDI' 30 MAGGIO

Sarà chiusa l'area di servizio 'Peretola sud', situata nel tratto compreso tra Sesto Fiorentino e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso A1/Pisa.